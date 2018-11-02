2018-11-02T10:00:35+03:00
Общество

Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе

Он не успел выйти из задымленной комнаты
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Госпитализация никому не понадобиласьГоспитализация никому не понадобиласьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Жилой дом в деревне Ходевляны Дятловского района загорелся вечером 31 октября, сообщают в МЧС. Сообщение спасателям поступило в 22.37. Когда на место приехали подразделения МЧС, в помещении был дым.

Еще до того, как спасатели приехали, хозяйка дома и еще одна женщина вышли из загоревшегося помещения сами. А вот сын хозяйки остался внутри - его и обнаружили спасатели. Сотрудники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух, передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего осмотрели в районной больнице, но, к счастью, госпитализация ему не понадобилась.

Тем временем спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил матрац, постельные принадлежности и одежду. Точную причину установят позже. Очень часто в таких случаях причиной становится курение в постели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает
У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%
Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди
«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед
В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года
Со дна Немана подняли 500-летний челн
Вблизи Ганцевичей грузовой поезд сбил восьмиклассника
В Минске милиционеры нашли в районе Сморговского тракта 27 закладок мефедрона
С 1 ноября "Белпочта" принимает заказы на новогоднее поздравление от Деда Мороза
Лукашенко ждет 500 млн. долларов от товарооборота с Молдовой
Третьим директором «Славянского базара» стал поющий ветеринар
В Витебске женщина пыталась обменять фальшивые юани, которые ей всучили в Китае
Мошенник обманул 1000 друзей по переписке со всей Беларуси
В Витебске в заброшенном доме сгорели три бомжа
Беларусь получила премию УЕФА
В Совмин направили больше 2,5 тыс. подписей за выходной день на Дзяды
Авария в Речицком районе: водитель погиб, трое пассажиров в реанимации
В Гродно нашли мать малыша, труп которого обнаружили в мусорном контейнере
Минчанин искал закладку с психотропом недалеко от поста ГАИ
В Витебске подросток убил ножом 35-летнего мужчину
В Беларуси с 1 ноября повышены пенсии
СК не подтверждает информацию о задержании бизнесмена Израилевича
Фотофакт: в Минске трамваи стали ходить к вокзалу
Фотофакт: у входа в гомельские магазины вывесили портреты Солодухи
Большого подорлика объявили птицей 2019 года в Беларуси