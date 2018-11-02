Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-02T10:00:35+03:00

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Жилой дом в деревне Ходевляны Дятловского района загорелся вечером 31 октября, сообщают в МЧС. Сообщение спасателям поступило в 22.37. Когда на место приехали подразделения МЧС, в помещении был дым.

Еще до того, как спасатели приехали, хозяйка дома и еще одна женщина вышли из загоревшегося помещения сами. А вот сын хозяйки остался внутри - его и обнаружили спасатели. Сотрудники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух, передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего осмотрели в районной больнице, но, к счастью, госпитализация ему не понадобилась.

Тем временем спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил матрац, постельные принадлежности и одежду. Точную причину установят позже. Очень часто в таких случаях причиной становится курение в постели.