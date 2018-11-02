Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-02T10:29:02+03:00

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В субботу, 3 ноября, почти по всей стране пройдут дожди, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью и утром местами будет туман. Ночью воздух прогреется до 6 - 12 градусов, а днем будет до 8 - 14 тепла.

А в воскресенье, 4 октября, по прогнозам синоптиков, дождей будет меньше. Они пройдут только ночью в некоторых районах. Но и ночью, и утром ожидается туман - водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. Ночью в воскресенье будет холоднее - до плюс 7, а днем - до 6 - 12 градусов тепла.

В начале следующей недели будет туманно, но не дождливо. Ночью уже ожидаются заморозки: от минус 2 до плюс 6. А днем температура пока будет держаться на прежнем уровне: от 6 до 12 тепла.