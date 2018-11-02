СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-02T10:47:09+03:00

У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75% Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Правда, билеты невозвратные, их количество ограничено, купить их можно не позже, чем за 45 дней до вылета

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Очередную акцию «Белавиа» приурочила ко Дню гражданской авиации. Часть билетов по большинству направлений будет продаваться на сайте «Белавиа» до 30 марта по акционной цене. На сайте такие тарифы будут отображаться в графе «промо», подсвечены зеленым цветом и обозначены васильком. Стоимость авиабилетов по новым тарифам на некоторых направлениях снижена до 75%.

Экспериментальные тарифы буду доступны последующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.

Например, по наиболее популярным направлениям стоимость перевозки будет следующая:

У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%.

Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено. «Комсомолка» проверила – акция действительно работает правда, акционные билеты есть не на все дни.

И еще ряд ограничений для акционных билетов:

- продажа только через собственный сайт авиакомпании belavia.by не менее, чем за 45 дней до вылета рейса;

- максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу - 1 месяц.

- изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;

- использование билета, оформленного по маршруту «туда-обратно», обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

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