В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-02T11:45:20+03:00

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Спор между колегами-строителями произошел 31 октября, рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. В тот вечер компания из четырех строителей собралась в бытовке за бутылкой крепкого спиртного - мужчины выпили и стали обсуждать зарплату. Тогда и выяснилось, что при внешне одинаковом объеме работ, строители получали разную зарплату. Спор перерос в ссору, в результате один из строителей, 45-летний мужчина, схватился за молоток. Он три раза ударил своего 49-летнего коллегу по голове и другим частям тела.

Теперь мужчине придется ответить за свое поведение в суде – он стал фигурантом уголовного дела.