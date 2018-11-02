2018-11-02T12:24:05+03:00
Общество

Россельхознадзор будет месяц мониторить поставки шампиньонов из Беларуси

Предыдущая проверка показала, что некоторые предприятия поставляют меньше грибов, чем было заявлено
Полина СВЕТЛОВА
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В России недовольны поставками шампиньонов из Беларуси. Фото: pixabay.comВ России недовольны поставками шампиньонов из Беларуси. Фото: pixabay.com
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Специалисты Россельхознадзора до 30 ноября будут проверять поставляемые в Россию шампиньоны, сообщили в ведомстве.

Мониторинг будут проводить при отгрузках грибов трех ключевых поставщиков. Эти предприятия поставляют из Беларуси в Россию 90% всего объема грибов.

Проверку решили провести из-за результатов проведенного раньше предотгрузочного контроля, который показал, что с этих предприятий в Россию поставляют меньше грибов, чем было заявлено раньше Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Россельхознадзор считает, что это может говорить о том, что недостающие объемы грибов под видом произведенных в Беларуси могут поставляться с предприятий стран ЕС, которые не имеют права поставлять свою продукцию на территорию России.

С 24 июля Россельхознадзор запретил поставлять шампиньоны из Беларуси в связи с тем, что под видом белорусских грибов поставлялась продукция из стран, которые попали под российское продовольственное эмбарго, прежде всего из Польши. Грибы с польской маркировкой обнаружили на одном из пунктов карантинного фитосанитарного контроля. Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом Беларуси.

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