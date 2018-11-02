В Жабинковском районе школьник ударил сотрудника ГАИ по лицу

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-02T14:04:03+03:00

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На пульт дежурного по РОВД поступило сообщение о том, что около санатория «Буг» произошло ДТП, виновник-мотоциклист, который, вероятно, пьян, пытается скрыться с места происшествия, сообщили в ГАИ Брестской области. Инспекторы сразу выбыли на место. При подъезде к санаторию «Буг» сотрудники заметили девушку и парня, которые пытались скрыться в направлении д. Залузье. При этом парень «бежал» в руках с мотоциклом. Сотрудники ГАИ требовали остановиться, но беглецы только ускорились. Сотрудники ГАИ догнали пару. В результате парень подтвердил факт ДТП и пояснил, что испугался приезда сотрудников ГАИ и решил скрыться с места аварии. Нарушителем оказался пьяный 23-летний житель д. Залузье. У него обнаружили 2,2 промилле.

Пока сотрудники ГАИ оформляли протокол, из леса вышел молодой человек, который решил вмешаться. Он нелестно высказывался в адрес сотрудников ГАИ и пытался помешать составлению административного материала. Парню сделали замечание - он в ответ ударил сотрудника ГАИ в лицо и скрылся, но был задержан.

Нападавшим оказался 17-летний местный житель, ученик 11-го класса одной из школ Жабинковского района. 31 октября 2018 года было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Парень задержан.