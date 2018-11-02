2018-11-02T14:38:39+03:00
Происшествия

Тракторист с 5,4 промилле алкоголя врезался в забор и пытался сбежать от ГАИ

На него составили 7 протоколов
Полина СВЕТЛОВА
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Водитель сначала пытался уехать от ГАИ, а потом закрылся в кабине и отказывался выходить. Фото:ГАИ Брестской областиВодитель сначала пытался уехать от ГАИ, а потом закрылся в кабине и отказывался выходить. Фото:ГАИ Брестской области
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Днем 1 ноября в дежурную часть Ляховичского РОВД поступило сообщение от местного жителя: он рассказал, что в а/г Дарево водитель трактора МТЗ въехал в деревянный забор и скрылся с места происшествия, предположительно уехал в сторону города Ляховичи. Об этом сообщили в ГАИ Брестской области.

В этом направлении выбыл экипаж ГАИ. На автодороге Барановичи - Ляховичи милиционеры нашли тот самый трактор и потребовали водителя остановиться.

Но мужчина продолжил движение, при этом не раз выезжал на полосу встречного движения. Один из служебных автомобилей ГАИ преградил дорогу трактористу - тот был вынужден остановиться.

Но на этом история не закончилась. Водитель закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время понял, что деваться некуда. Он вышел из кабины и попытался убежать. Попытка оказалась неудачной - его сразу задержал инспектор. Тракторист был сильно пьян, при этом вел себя агрессивно. Мужчину задержали и доставили в Ляховичский РОВД для прохождения медицинского освидетельствования. Экспертиза показала, что в выдыхаемом воздухе тракториста - 5,4 промилле алкоголя. В отношении мужчины составили 7 протоколов.

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