Жителя Вороново, который вывез в лес, раздел и привязал к дереву мужчину, приговорили к 3 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-02T15:28:42+03:00

По решению суда он должен выплатить и крупный штраф - около 3,7 тысячи рублей

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В июне этого года 44-летний мужчина из Вороново на машине вывез в лес своего 39-летнего знакомого, потому что заподозрил его в краже. Позже выяснилось, что никакой кражи не было.

В пресс-службе Вороновского суда добавили, что еще по дороге в лес мужчина угрожал потерпевшему, ударил его кулаком в лицо, чем ограничил его свободу.

В лесу он раздел потерпевшего, привязал к дереву, рот заклеил скотчем. Затем он ударил потерпевшего несколько раз кулаком в живот и уехал. Через три часа потерпевший смог сам освободиться и позвонил в милицию.

Суд признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить штраф - около 3,7 тысячи рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.