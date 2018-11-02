2018-11-02T15:28:42+03:00
Происшествия

Жителя Вороново, который вывез в лес, раздел и привязал к дереву мужчину, приговорили к 3 годам колонии

По решению суда он должен выплатить и крупный штраф - около 3,7 тысячи рублей
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
За незаконное лишение свободы мужчину приговорили к трем годам колонииЗа незаконное лишение свободы мужчину приговорили к трем годам колонииФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В июне этого года 44-летний мужчина из Вороново на машине вывез в лес своего 39-летнего знакомого, потому что заподозрил его в краже. Позже выяснилось, что никакой кражи не было.

В пресс-службе Вороновского суда добавили, что еще по дороге в лес мужчина угрожал потерпевшему, ударил его кулаком в лицо, чем ограничил его свободу.

В лесу он раздел потерпевшего, привязал к дереву, рот заклеил скотчем. Затем он ударил потерпевшего несколько раз кулаком в живот и уехал. Через три часа потерпевший смог сам освободиться и позвонил в милицию.

Суд признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить штраф - около 3,7 тысячи рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его ботинки: «Снял и показал ему - «Марко» написано»
За три года в Минской области квартиры получили больше тысячи многодетных семей
В Минске задержали диджея и его знакомого за хранение марихуаны
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя врезался в забор и пытался сбежать от ГАИ
В Жабинковском районе школьник ударил сотрудника ГАИ по лицу
Россельхознадзор будет месяц мониторить поставки шампиньонов из Беларуси
В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает
У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%
Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди
Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе
«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед
В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года