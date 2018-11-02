В Минске задержали диджея и его знакомого за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-02T15:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативникам поступила информация, что житель Слуцкого района, который подрабатывает диджеем, причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщила Ольга Шавель, официальный представитель РУВД Советского района.

В результате проверки сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД вместе с бойцами ОМОНа задержали двух человек. Это 33-летний житель Крупского района, у которого в машине нашли и изъяли более 30 граммов марихуаны, а также его приятель - 25-летний молодой человек, в квартире которого нашли и изъяли еще около 17 граммов марихуаны.

В отношении этих молодых людей возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Им может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы.