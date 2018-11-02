2018-11-02T15:28:35+03:00
Общество

За три года в Минской области квартиры получили больше тысячи многодетных семей

На очереди стоят еще 3,5 тысячи таких семей
Полина СВЕТЛОВА
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В жилье нуждаются как минимум 88 тысяч человек только в Минской областиВ жилье нуждаются как минимум 88 тысяч человек только в Минской областиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Всего в области на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят около 88 тыс. человек, из них 3,4 тыс. - многодетные родители. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар после открытия 60-квартирного дома в Старых Дорогах, пишет belta.by.

Первый зампредседателя отметил, что в Минской области все делается для того, чтобы сократить очередь и привел в пример Старые Дороги. За 2018 год здесь сдали в эксплуатацию три жилых дома для нуждающихся. Новый дом на улице Армейской в Старых Дорогах построили почти за 8 месяцев. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья - почти 3 тыс. кв.м. Сметная стоимость строительства составила около 2,9 млн рублей.

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