2018-11-02T15:50:48+03:00
Политика

Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его ботинки: «Снял и показал ему - «Марко» написано»

Президент приехал с рабочей поездкой в Витебскую область
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко рассказал, что носит белорусскую обувь. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко рассказал, что носит белорусскую обувь. Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко предпочитает носить обувь «Марко», ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом президент рассказал во время посещения Витебского мехового комбината, пишет belta.by.

Лукашенко заслушал доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг «Марко», и отметил, что носит обувь этой фирмы. Те ботинки, которые сегодня на нем, тоже сделаны этой фирмой. Президент сказал, что обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.

- Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?» Я говорю: «В Беларуси». - «Да не может быть!» Снял и показал ему - «Марко» написано, - рассказал белорусский лидер. - И не надо итальянское, и не надо французское.

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