В Бресте маршрутчики подрались из-за того, что один другого подрезал: следователи ищут очевидцев

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-02T17:05:15+03:00

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Конфликт произошел 27 июля в Бресте примерно в 8.30 на улице Орловской. Подрались 40-летний водитель маршрутки №35 и 41-летний водитель маршрутного такси №4 - один другого ударил кулаком в голову. По данным следствия, не менее трех раз.

- Свои действия подозреваемый объяснил тем, что потерпевший его подрезал во время движения по улице Орловской, - комментирует официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В отношении водителя маршрутки №35 возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса.

Брестский межрайотдел Следственного комитета ищет очевидцев происшествия - пассажиров обоих маршруток, которые видели, как все происходило. Их просят обратиться в СК по телефону +375 (33) 600-55-88.