2018-11-02T18:02:47+03:00
Экономика

Курсы валют: евро подорожал, доллар стал дешевле

Незначительно снизилась стоимость и российского рубля
Полина СВЕТЛОВА
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Доллар немного подешевелДоллар немного подешевелФото: Дарья ПУТЕЙКО
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На торгах 2 ноября доллар и российский рубль стали дешевле, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

В результате свежие курсы валют на сегодня и ближайшие выходные выглядят так:

Евро - 2,4207 рубля

Доллар - 2,1171.

Российский рубль - 3,2272 за сотню.

Таким образом, евро на торгах подорожал на 0,0122 рубля. Доллар упал на 0,002. При этом за неделю американская валюта подорожала на 0,6 копейки. Российский рубль снизился в цене на 0,0033 рубля.

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