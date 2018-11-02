Курсы валют: евро подорожал, доллар стал дешевле
Незначительно снизилась стоимость и российского рубля
Доллар немного подешевелФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:
На торгах 2 ноября доллар и российский рубль стали дешевле, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
В результате свежие курсы валют на сегодня и ближайшие выходные выглядят так:
Евро - 2,4207 рубля
Доллар - 2,1171.
Российский рубль - 3,2272 за сотню.
Таким образом, евро на торгах подорожал на 0,0122 рубля. Доллар упал на 0,002. При этом за неделю американская валюта подорожала на 0,6 копейки. Российский рубль снизился в цене на 0,0033 рубля.