2018-11-02T18:53:10+03:00
Общество

Шуневич считает запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия своевременной мерой

Поправки в КоАП, связанные с этим, внесли летом
Надежда СЕРГЕЕВА
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Шуневич считает запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия своевременнымШуневич считает запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия своевременнымФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и своевременны, считает министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

– На мой взгляд, эти изменения в законодательстве очень актуальны и своевременны. Испортить любой праздник, в том числе спортивный, можно одной неподобающей выходкой. Изменения были направлены на то, чтобы спрофилактировать такие случаи, избежать их и не допустить на спортивные мероприятия заведомых провокаторов, – передает belta.by слова министра.

Игорь Шуневич также рассказал о подготовке к II Европейским играм, отметив, что мероприятий по линии МВД запланировано очень много. Сотрудники МВД в специальной подкомиссии оргкомитета Европейских игр работают с планом подготовки спортивного форума, над охраной общественного порядка.

– Это обследование и подготовка спортивных и иных объектов, а также комплексный подход к оценке безопасности в Минске, расстановка сил и средств. Все это для того, чтобы сделать Европейские игры безопасными, спокойными и обеспечить общественный порядок, – рассказал министр.

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