2018-11-02T20:17:01+03:00
Общество

Брестчанам предлагают выбрать семь городских чудес

Самую оригинальную семерку разместят на остановочных пунктах Бреста
Надежда СЕРГЕЕВА
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Брестчанам предлагают выбрать 7 городских чудес. Фото: Александр КовганкоБрестчанам предлагают выбрать 7 городских чудес. Фото: Александр Ковганко
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– Информация о поступивших вариантах будет регулярно появляться на официальном сайте Брестского горисполкома, – пишут на сайте местного органа власти.

По итогам опроса будут созданы оригинальные материалы по семи чудесам Бреста, которые, впоследствии будут размещены на остановочных пунктах города.

За выбор предложений будет отвечать рабочая группа из компетентных специалистов.

Городские власти хотят через призму восприятий Бреста горожанами выяснить, какие места наиболее популярны, а также увеличить интерес к городской культуре и сделать Брест еще более привлекательным для гостей.

Опрос стартует 1 ноября и закончится 31 декабря.

Предложения можно отправить по адресу электронной почты: ispolkombrest@brest.by c пометкой «7 чудес города Бреста».

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