2018-11-02T20:28:46+03:00
Происшествия

В Кировском районе фура выехала на встречку и смяла микроавтобус

Водитель микроавтобуса погиб
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фура выехала на встречку и смяла микроавтобус. Фото с сайта СКФура выехала на встречку и смяла микроавтобус. Фото с сайта СК
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Около 20 часов 45 минут 1 ноября 25-летний могилевчанин, управляя грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», двигался по автодороге Бобруйск-Могилев по направлению к Бобруйску.

Находясь на 100-ом километре автодороги вблизи деревни Столпище Кировского района, водитель фуры не учел дорожную обстановку и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с двигавшимся автомобилем «Мерседес-Бенц 213 Спринтер» под управлением 52-летнего жителя деревни Ольшаны Столинского района Брестской области, сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

В результате аварии водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, а ехавшая с ним пассажирка – 45-летняя супруга, с травмами госпитализирована.

В отношении водителя фуры Кировским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. На момент ДТП он был трезв.

Следователи просят свидетелей ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, обращаться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области (80222) 23-05-00, (80222) 29-80-06 (круглосуточно).

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