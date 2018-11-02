В Мстиславле 8-летний мальчик чуть не утонул в бассейне
ЧП случилось на тренировке по плаванию. Мстиславский районный отдел СК возбудил уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, сообщили belta.by в Следственном комитете.
– В одном из учебно-спортивных учреждений Мстиславля 26 сентября около 16.30 проходили занятия по плаванию в бассейне среди детей 2-3 классов. 19-летняя тренер-преподаватель ненадолго отвлеклась от ребят, а после обнаружила, что один из мальчиков лежал на глубине 30-40 см под водой лицом вниз. Ребенок был извлечен из воды, ему оказали неотложную помощь, после госпитализировали, – рассказали в СК.
Механическая асфиксия вызвала у мальчика комплекс угрожающих жизни состояний. Сейчас ребенок выписан из больницы и чувствует себя хорошо.