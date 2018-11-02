В Ляховичском районе ГАИ гналась за неудержимым трактором

СЕГОДНЯ 21:37 2018-11-02T21:37:42+03:00

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1 ноября около 15:45 часов в дежурную часть Ляховичского РОВД поступило сообщение от жителя Ляховичского района о том, что в агрогородке Дарево водитель трактора "МТЗ" врезался в деревянный забором и уехал в сторону города Ляховичи.

Экипажи ГАИ обнаружили трактор на автодороге Барановичи-Ляховичи. Они включили маячки и через громкоговоритель потребовали у водителя остановиться.

Водитель сельхозтехники проигнорировал требование и продолжил движение, при этом он неоднократно выезжал на встречную полосу. Один из служебных автомобилей ГАИ на перекрестке улицы Орловской в Ляховичах и автодороги Барановичи-Ляховичи преградил дорогу трактористу, чем вынудил его остановиться. После остановки водитель трактора закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время он понял, что деваться некуда и выйдя из кабины попытался убежать, рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

После этого водитель сразу был задержан инспектором. Тракторист был изрядно пьян, при этом вел себя агрессивно и оказывал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции. Задержанным оказался житель Ляховичей 1964 года рождения.

В отношении нарушителя составлено 7 административных материалов. Трактор принадлежит одной из организаций района.