2018-11-02T21:46:35+03:00
Общество

Почти 30 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах

Там сегодня прошла церемония открытия 60-квартирного дома
Надежда СЕРГЕЕВА
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27 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах. Фото с сайта pixabay.com27 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах. Фото с сайта pixabay.com
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Новый дом на улице Армейской был построен почти за 8 месяцев. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья – около 3 тысяч квадратных метров. Сметная стоимость строительства составила около 2,9 млн рублей. Заказчиком и генподрядчиком объекта является ОАО "Солигорский ДСК". В шаговой доступности от этого дома находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин, пишет belta.by.

Ключи от квартир получили 27 многодетных семей и другие нуждающиеся граждане.

– Многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас у нас около 100. Рассчитываем за год практически всех обеспечить жильем. Думаю, это привлечет к нам молодежь. В том числе благодаря строительству жилья развитие района продолжается, – отметил председатель Стародорожского райисполкома Николай Карпович на церемонии.

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