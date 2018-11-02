Почти 30 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах

СЕГОДНЯ 21:46 2018-11-02T21:46:35+03:00

27 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Новый дом на улице Армейской был построен почти за 8 месяцев. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья – около 3 тысяч квадратных метров. Сметная стоимость строительства составила около 2,9 млн рублей. Заказчиком и генподрядчиком объекта является ОАО "Солигорский ДСК". В шаговой доступности от этого дома находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин, пишет belta.by.

Ключи от квартир получили 27 многодетных семей и другие нуждающиеся граждане.

– Многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас у нас около 100. Рассчитываем за год практически всех обеспечить жильем. Думаю, это привлечет к нам молодежь. В том числе благодаря строительству жилья развитие района продолжается, – отметил председатель Стародорожского райисполкома Николай Карпович на церемонии.