2018-11-03T10:16:29+03:00
Общество

В многоэтажке в Минске порыв трубопровода – холодной воды в доме не будет 3 дня

Жильцам обещают подвести воду в бочках
Эвика ОТТО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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С самого утра 3 ноября жителей 16- этажки на Бурдейного ждал неприятный сюрприз – в кранах не оказалось холодной воды. Об отключении не предупреждали.

Оказалось, что около 3 часов ночи в подвале произошла авария. Устранить последствия, которой собираются только через 3 дня.

- Произошел порыв трубопровода – перекрыли стояк на весь дом. Ориентировочно холодной воды не будет до понедельника до 18 часов вечера. Но, возможно, трубопровод починят раньше. Сейчас решается вопрос о том, чтобы подвести бочки с холодной водой, - сообщила оператор службы 115 Юлия.

Причины почему так долго будут делать ремонт, в 115 не знают. Но, по словам жильцов, в аварийной службе сообщили, что заменить нужно 30 метров трубы, которой у них нет. Поэтому нужно ждать, когда в понедельник начнет работу ЖЭС.

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