Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: 3 гражданина РБ обратились за помощью

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-03T11:07:18+03:00

Авария случилась в России около 4 утра. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

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ДТП произошло утром 3 ноября на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае в России. На переезд неожиданно выехал КамАЗ. По предварительной информации, водитель грузовика хотел проскочить перед поездом и проехал на запрещающий сигнал.

Машинист поезда предпринял экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и столкновения избежать не удалось. В итоге поезд протаранил грузовик. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги РЖД.

Есть информация о почти 20 пострадавших. Четверых забрали в больницу, в том числе, машиниста, помощниа машиниста и водителя КамАЗа. Один из них в тяжелом состоянии. Еще 15 пассажиров получили легкие повреждения. Среди них - 3 гражданина Беларуси: взрослый и двое детей.

- Медицинская помощь данным лицам была оказана на месте, без госпитализации, состояние пострадавших удовлетворительное. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала, - прокомментировали инцидент в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В поезде Минск - Адлер» ехали 704 пассажира и 29 работников поездной бригады. Поезд продолжил путь после того, как заменили локомотив, с опозданием на 3 часа.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства аварии.