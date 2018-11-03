Авария на «зебре» на М1: грузовик врезался в машины, которые пропускали пешехода

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-03T13:51:00+03:00

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Авария случилась 3 ноября около 10:30 утра в Столбцовском районе на автодороге М1. Под колеса на пешеходном переходе на трассе попала женщина. Она погибла на месте.

Фото: Следственный комитет.

По предварительной версии, грузовик со свеклой врезался в Geely, который затормозил, потому что перед ним остановился минивэн «Пежо».

- По предварительным данным водитель грузовика с прицепом совершил столкновение сначала с одной легковушкой, а потом они зацепили другую. Легковые автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода, - сообщает Следственный комитет.

Грузовик по инерции вытолкнул автомобили на пешеходный переход. Фото: Следственный комитет.

Грузовик фактически вытолкнул машины на «зебру». Двое пассажиров Geely получили травмы, они доставлены в больницу.

На месте аварии работают следователи Столбцовсского райотдела Следственного комитета, эксперт Госкомитета судэкспертиз и сотрудники ГАИ.