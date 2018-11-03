В Гродно объявили карантин из-за бешеного кота
Кота с бешенством нашли на улице Кремко около дома №25 в Гродно. Животное умерло от бешенства - это выяснили врачи ветклиники, куда принесла умиращего кота проходившая мимо гродненка. Ей, кстати, врачи рекомендуют лечь в больницу - для профилактики.
Теперь в Гродно объявили карантин - он затрагивает улицы Кленовую, Курчатова и Кремко. Безнадзорных животных здесь отловят, пишет сайт города Гродно 015.by. Карантин может продлиться до двух месяцев.
Специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии рекомендуют жильцам этих улиц сделать профилактические прививки от бешенства. Также обязательно нужно привить домашних питомцев, которые живут в «заразном» районе.
Бешенство - смертельное вирусное инфекционное заболевание. Им можно заразиться не только от больного животного, но и от внешне здорового - вирус может жить в организме и распространяться за 10 дней до проявления болезни.
Ветеринарные врачи рекомендуют делать прививки от бешенства всем домашним животным не зависимо от того, бывает оно на улице или нет. Вакцина вводится раз в год.
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