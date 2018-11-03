В Мстиславле 8-летний мальчик чуть не утонул в бассейне: на тренера завели дело

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-03T15:54:52+03:00

Ребенка во время спасли. Фото: иллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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ЧП случилось на тренировке по плаванию для учащихся 2-3 классов. Занятия проходили около 16:30 часов в бассейне. Преподавала плавание 19-летняя тренер.

- Она отвлеклась от ребат на непродолжительное время, а после обнаружила, что один из мальчиков лежит на глубине 30-40 см под водой лицом вниз, - делятся подробностями инцидента в Следственном комитете.

Ребенка немедленно достали из воды, вызвали врачей. Мальчику оказали неотложную медицинскую помощь и забрали в больницу. Медики диагностировали у него механическую асфиксию, которая «вызвала комплекс угрожающих жизни состояний».

Сейчас школьник уже выписан из больницы, хорошо себя чувствует.

В отношении преподавательницы возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.