В Мстиславле 8-летний мальчик чуть не утонул в бассейне: на тренера завели дело
ЧП случилось на тренировке по плаванию для учащихся 2-3 классов. Занятия проходили около 16:30 часов в бассейне. Преподавала плавание 19-летняя тренер.
- Она отвлеклась от ребат на непродолжительное время, а после обнаружила, что один из мальчиков лежит на глубине 30-40 см под водой лицом вниз, - делятся подробностями инцидента в Следственном комитете.
Ребенка немедленно достали из воды, вызвали врачей. Мальчику оказали неотложную медицинскую помощь и забрали в больницу. Медики диагностировали у него механическую асфиксию, которая «вызвала комплекс угрожающих жизни состояний».
Сейчас школьник уже выписан из больницы, хорошо себя чувствует.
В отношении преподавательницы возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.