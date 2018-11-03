2018-11-03T17:09:03+03:00
Минск

Пора вставать на коньки! В Минске у Дворца спорта открылся сезонный каток

Цены - прошлогодние
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Каток на Немиге открылся! Фото: belta.byКаток на Немиге открылся! Фото: belta.by
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Каток на Немиге открылся в этом году в 10-й раз.

Каждый год за сезон на нем успевают побывать около 60-70 тысяч человек. Каток предназначен не только для свободного катания и активного отдыха. На нем проводят учебно-тренировочные занятия для молодых хоккеистов.

Каток начинает работу в 11:00, последний сеанс - в 22:00.

В пункте проката доступны 700 пар коньков. Цены - прошлогодние.

Коньки напрокат можно взять за 3 рубля, а за час катания в будние дни нужно заплатить 4 рубля - взрослым, 2 рубля - детям. По выходным билет на каток для взрослых стоит 5 рублей, для детей - 3 рубля.

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