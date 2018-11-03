Николай Лукашенко отметился хет-триком в составе президентской команды
Также его назвали лучшим игроком в матче
14-летний Николай Лукашенко провел первый матч в составе команды президента на соревнованиях среди любителей. Фото: belta.by
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В Шклове прошел хоккейный матч второго тура XII Республиканских соревнований среди любителей. Команда президента Беларуси обыграла сборную Могилевской области со счетом 14:8 (4:0, 4:3, 6:5). Три шайбы в составе команды президента забросил Николай Лукашенко. Также голевые броски на счету Александра Лукашенко, бывших игроков национальной сборной Ярослава Чуприса, Олега Антоненко, Андрея Михалева и других. Лучшим игроком среди могилевчан стал Сергей Маторин, в дружине главы государства - Николай Лукашенко, - передает belta.by. Ранее Николай Лукашенко играл в составе команды президента в товарищеском матче.
Николай и Александр Лукашенко сыграли в одной команде, и оба под номером 1