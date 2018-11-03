2018-11-03T23:57:58+03:00
Спорт

Николай Лукашенко отметился хет-триком в составе президентской команды

Также его назвали лучшим игроком в матче
Поделиться:
14-летний Николай Лукашенко провел первый матч в составе команды президента на соревнованиях среди любителей. Фото: belta.by14-летний Николай Лукашенко провел первый матч в составе команды президента на соревнованиях среди любителей. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Шклове прошел хоккейный матч второго тура XII Республиканских соревнований среди любителей. Команда президента Беларуси обыграла сборную Могилевской области со счетом 14:8 (4:0, 4:3, 6:5). Три шайбы в составе команды президента забросил Николай Лукашенко. Также голевые броски на счету Александра Лукашенко, бывших игроков национальной сборной Ярослава Чуприса, Олега Антоненко, Андрея Михалева и других. Лучшим игроком среди могилевчан стал Сергей Маторин, в дружине главы государства - Николай Лукашенко, - передает belta.by. Ранее Николай Лукашенко играл в составе команды президента в товарищеском матче.

Николай и Александр Лукашенко сыграли в одной команде, и оба под номером 1

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пора вставать на коньки! В Минске у Дворца спорта открылся сезонный каток
В Мстиславле 8-летний мальчик чуть не утонул в бассейне: на тренера завели дело
В Гродно объявили карантин из-за бешеного кота
Авария на «зебре» на М1: грузовик врезался в машины, которые пропускали пешехода
Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: 3 гражданина РБ обратились за помощью
В многоэтажке в Минске порыв трубопровода – холодной воды в доме не будет 3 дня
Почти 30 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Старых Дорогах
В Ляховичском районе ГАИ гналась за неудержимым трактором
В Мстиславле 8-летний мальчик чуть не утонул в бассейне
В Кировском районе фура выехала на встречку и смяла микроавтобус
Брестчанам предлагают выбрать семь городских чудес
Шуневич считает запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия своевременной мерой
Курсы валют: евро подорожал, доллар стал дешевле
В Бресте маршрутчики подрались из-за того, что один другого подрезал: следователи ищут очевидцев
Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его ботинки: «Снял и показал ему - «Марко» написано»
За три года в Минской области квартиры получили больше тысячи многодетных семей
В Минске задержали диджея и его знакомого за хранение марихуаны
Жителя Вороново, который вывез в лес, раздел и привязал к дереву мужчину, приговорили к 3 годам колонии
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя врезался в забор и пытался сбежать от ГАИ
В Жабинковском районе школьник ударил сотрудника ГАИ по лицу
Россельхознадзор будет месяц мониторить поставки шампиньонов из Беларуси
В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает
У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%
Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди
Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе
«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед
В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года