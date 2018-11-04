4 ноября клуб БАТЭ может стать 15-кратным чемпионом Беларуси

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-04T11:55:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Матч 27-го тура чемпионата Беларуси пройдет 4 ноября в 18.00 в «Борисов-Арена». Еще один претендент на место в призовой тройке - солигорский "Шахтер" – 4 ноября сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится в понедельник, 5 ноября, матчем "Смолевичи" - "Гомель". Результаты других встреч 27-го тура: "Минск" - "Городея" - 0:4, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1. Положение в группе лидеров: БАТЭ - 66 очков (26 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (27), "Витебск" - 53 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (26), пишет belta.by.