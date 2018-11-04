2018-11-04T11:55:43+03:00
Спорт

4 ноября клуб БАТЭ может стать 15-кратным чемпионом Беларуси

Борисовчанам достаточно сыграть в ничью с гродненским «Неманом»
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Сегодня клуб БАТЭ может оформить 15-ое чемпионство. Фото: Инстаграм БАТЭСегодня клуб БАТЭ может оформить 15-ое чемпионство. Фото: Инстаграм БАТЭ
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Матч 27-го тура чемпионата Беларуси пройдет 4 ноября в 18.00 в «Борисов-Арена». Еще один претендент на место в призовой тройке - солигорский "Шахтер" – 4 ноября сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится в понедельник, 5 ноября, матчем "Смолевичи" - "Гомель". Результаты других встреч 27-го тура: "Минск" - "Городея" - 0:4, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1. Положение в группе лидеров: БАТЭ - 66 очков (26 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (27), "Витебск" - 53 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (26), пишет belta.by.

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