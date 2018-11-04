Кабан Ниф-Ниф из минской однушки переехал в деревню

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-04T15:24:13+03:00

Хозяин, который держал питомца в квартире на проспекте Пушкина, отвез его к своему отцу в деревню

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Столичную прописку Ниф-Ниф поменял на подворье в деревне Болтичи в Гродненской области, пишет tut.by. Напомним, что минчанин завел кабана в квартире, чтобы ему не было скучно. Но экзотическое для городских квартир животное мешало соседям.

В конце октября представителями ЖЭС в отношении 45-летнего неработающего мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования жилыми помещениями).

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