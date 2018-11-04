В детстве Лукашенко съедал по 10-12 порций мороженого за раз

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-04T15:21:33+03:00

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Об это Александр Лукашенко рассказал во время рабочей поездки в Оршанский район.

Чтобы купить любимое мороженое, в детстве он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово в Оршанском районе.

- Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров Я покупал прямоугольнички. Сейчас тоже выпускают. Съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое.", - рассказал президент, передает belta.by.