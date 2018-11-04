Лукашенко посоветовал Польше не создавать лишние военные базы

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-04T17:10:36+03:00

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Заявление Александр Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Оршанский район 4 ноября.

- Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске (речь о Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла на этой недели – прим. Ред.): мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать, - заявил глава государства, пишет belta.by.

Напомним, что недавно президент Польши Анджей Дуда во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом предложил ему создать военную базу «Форт Трамп» в Польше. На строительство объекта Дуда готов выделить 2 млрд долларов США.