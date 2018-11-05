«Сдержали слово, которое давали друг другу». БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-05T10:06:07+03:00

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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ дома обыграл «Неман» со счетом 1:0. Таким образом, за три тура до завершения чемпионата борисовский клуб стал недосягаемым для конкурентов в турнирной таблице и гарантировал себе 15-й чемпионский титул.

- Оказавшись в сверхплотном соревновательном графике и взяв 6 важнейших очков в Гомеле и Бресте, мы создали себе и верным болельщикам предпосылки для сегодняшнего праздника, - сказал после матча главный тренер БАТЭ Алексей Бага. - Что касается самой игры с «Неманом», то, возможно, она получилась не очень яркой и темповой. Все-таки мы не роботы, а живые люди, которые тоже устают. Но мы одержали победу - и это чемпионская победа! Мы завоевали очередное золото! И самый-самый отрадный факт этого вечера состоит в том, что мы все вместе сдержали слово, которое давали друг другу совсем при других обстоятельствах 24 сентября... Когда шел дождь и пел Фрэнк Синатра... Тогда мы пообещали друг другу, что станем чемпионами. Поэтому сегодня... Мы - чемпионы.

8 ноября БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграет с «Челси» в матче Лиги Европы.

Заместитель председателя АБФФ Сергей Куница вручает чемпионский кубок капитану БАТЭ Игорю Стасевичу. Фото: fcbate.by

Баннер фанатов БАТЭ в память об Анатолии Капскому. Фото: fcbate.by

Часть болельщиков смогла прорваться на поле, чтобы отпраздновать вместе с командой. Фото: fcbate.by