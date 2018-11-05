В Ошмянах водитель скрылся с места аварии и совершил еще одно ДТП

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-05T12:20:45+03:00

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В минувшую субботу, 3 ноября, рано утром в Ошмянах на улице Красноармейская нетрезвый 30-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на 77-летнюю пенсионерку. К несчастью, от полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщает Следственный комитет.

Вскоре в Ошмянском районе произошла еще одна авария. И виновником ее был тот же нетрезвый водитель. Скрывшись с места аварии в Ошмянах, он поехал дальше и уже в деревне Нарбуты выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». 27-летний водитель «Газели» и следовавшая с ним 45-летняя пассажирка получили различные травмы. Женщину госпитализировали. Водитель «Фольксвагена» заключен под стражу.