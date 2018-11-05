В Браславе пашут футбольное поле

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-05T12:39:15+03:00

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В соцсетях шутят – браславчане так плохо играли в футбол, что их поле решили отдать под сельскохозяйственные культуры. На самом деле браславская команда уже несколько лет не участвует даже в областных соревнованиях по футболу. Заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Станислав Остановко объясняет: большинство футболистов уже перешли в разряд ветеранов, а молодая смена еще «доращивается». А поле действительно пашут. В преддверии «Дожинок-2019» стадион приводят в порядок. В том числе решили обустроить и новый газон. На стадионе он не обновлялся 30 лет.

На зиму стадион перепахали, весной по нему еще раз пройдется техника и поле засеют специальной травой. Новый газон будет готов к сентябрю 2019. Зимой местные футболисты будут заниматься в зале ДЮСШ и в спортзалах учреждений образования, а к лету районные власти планируют обустроить площадку для мини-футбола с искусственным покрытием. Ну, и стихийные необустроенные футбольные поля тоже никто не отменял.