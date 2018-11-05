Минчанин отрезал себе фалангу мизинца и бросил в лицо консультанту салона связи

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-05T13:23:09+03:00

Мужчина отомстил девушке за то, что та не оформила ему телефон в рассрочку

Изменить размер текста: A A

Шокирующая история произошла в Минске в торговом центре по улице Кальварийская. К консультанту салона связи обратился 40-летний минчанин с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Сотрудница отметила, что у него имеются непогашенные долги за пользование мобильными услугами компании. Мужчина погасил задолженность, но этому клиенту отказали в кредитно-денежной операции. То, что было дальше, наверняка шокировало посетителей торгового центра… Выйдя из салона связи, мужчина зашел в зал продуктового магазина, отыскал там кухонный нож, распаковал его, положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После этого он взял отрезанную фалангу пальца, вернулся в салон связи и кинул ее в лицо консультанта - той самой девушки, которая не оформила ему телефон в кредит, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Уже стражам порядка мужчина пояснил, что таким образом он отомстил сотруднице мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула. Мол, если бы он знал, что ему не оформят кредит, то долги бы и не погашал.

Выяснилось, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Его немедленно доставили в больницу. Летом этого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, он ранее также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Сотрудники милиции проводят проверку.