В Минском районе взорвался самодельный котел

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-05T14:41:00+03:00

Самодельный котел был установлен в частном доме. Фото: mchs.gov.by

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Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 ноября. Спасателям от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о взрыве отопительного котла в частном жилом доме в деревне Семково, что в Минском районе.

Выяснилось, что твердотопливный котел был кустарного производства. В результате ЧП пострадала хозяйка дома - пенсионерка. Женщина получила ожоги 46% тела, сообщает МЧС.

Причина происшествия сейчас устанавливается, но версия, которую рассматривают специалисты, - конструктивный недостаток изделия, устройства.