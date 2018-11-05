Изнасиловал и ударил ножом в шею: за убийство 14-летней мужчину будут судить спустя 19 лет
- Было установлено, что обвиняемый, которому в тот момент было 20 лет, получив отказ 14-летней девочки от вступления с ним в половую связь, совершил ее изнасилование, после чего нанес удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений школьница скончалась на месте происшествия, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.
Тело девочки нашли в июле 1999 года в районе улицы Заводской в Барановичах. Уголовное дело возбудили, следы с места преступления изъяли, но подозреваемого так и не нашли.
К делу вернулись, когда сотрудники уголовного розыска проверяли нераскрытые дела. Биологический материал, обнаруженный на месте убийства 20 лет назад, попал в базу ДНК. Она выдала совпадение - так в поле зрения попал мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Сейчас он под стражей. Его будут судить за изнасилование и убийство. Материалы дела переданы в суд.