В Минске студента ограбил безработный

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-05T15:04:12+03:00

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В конце октября в милицию обратился студент одного из столичных вузов. Он рассказал, что шел в общежитие поздно вечером и на улице к нему подошел неизвестный молодой человек. Злоумышленник угрожал студенту газовым баллоном. Мало того, он нанес ему несколько ударов в лицо, а когда тот упал, избил ногами. Похититель забрал у парня 20 рублей и скрылся, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Личность нападавшего установили быстро. Им оказался безработный 21-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РБ «Разбой». Парню грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.