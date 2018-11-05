2018-11-05T15:04:12+03:00
Общество

В Минске студента ограбил безработный

Злоумышленник избил парня и похитил у него 20 рублей
Евгения ПОПКО
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Нападавшим оказался безработный 21-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственностиНападавшим оказался безработный 21-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственностиФото: архив "КП"
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В конце октября в милицию обратился студент одного из столичных вузов. Он рассказал, что шел в общежитие поздно вечером и на улице к нему подошел неизвестный молодой человек. Злоумышленник угрожал студенту газовым баллоном. Мало того, он нанес ему несколько ударов в лицо, а когда тот упал, избил ногами. Похититель забрал у парня 20 рублей и скрылся, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Личность нападавшего установили быстро. Им оказался безработный 21-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РБ «Разбой». Парню грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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