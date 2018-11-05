Под Барановичами водитель «Пежо» сбил дежурного по железнодорожному переезду

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-05T15:34:00+03:00

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ДТП произошло в минувшую субботу утром в Барановичском районе. По предварительной информации, 25-летний водитель «Пежо 605» при подъезде к железнодорожному переезду с закрытым шлагбаумом выехал на полосу встречного движения, где наехал на 55-летнего дежурного по железнодорожному переезду. В это время мужчина закрывал шлагбаум со стороны Барановичей, сообщает Госавтоинспекция Брестской области. При этом он был в жилете повышенной видимости. В результате аварии дежурный получил травмы - его доставили в больницу. Проводится проверка.