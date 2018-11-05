На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли пенсионерка и ее сын

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-05T16:37:42+03:00

В доме спасатели нашли два обгоревших тела. К несчастью, погибли хозяин дома и его престарелая мать. Фото: МЧС

Одна из версий причин пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел в жилом доме в деревне Бацунь 2 ноября. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля и вещи внутри деревянного дома. К несчастью, в пожаре погибли два человека. На полу в горящей комнате спасатели нашли два обгоревших тела - 55-летнего хозяина домовладения и его 94-летней матери. Сожительница погибшего во время возгорания находилась на работе.

Одна из рассматриваемых версий причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили belta.by в МЧС.