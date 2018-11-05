2018-11-05T17:19:36+03:00
Общество

В Минске нашли пропавшего подростка

Юношу не могли найти с 26 октября
Евгения ПОПКО
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Милиция объявила подростка в розыск, но, к счастью, он нашелсяМилиция объявила подростка в розыск, но, к счастью, он нашелсяФото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Минская милиция объявила в розыск 16-летнего подростка, который пропал еще 26 октября. Мальчик находился в гостях у бабушки по улице Волоха, но в 14 часов дня вышел на улицу гулять и исчез. В ориентировке сообщалось, что мальчик имел с собой паспорт и мобильный телефон. К счастью, сегодня появилась новость о том, что подросток нашелся.

- Парень находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Что же произошло с подростком и где он все это время находился, милиция не уточняет.

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