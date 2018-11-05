2018-11-05T18:30:07+03:00
Общество

«Географический диктант» в Беларуси пройдет 11 ноября

Проверить свои знания могут и жители областных городов
Евгения ПОПКО
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"Географический диктант" напишут во многих странах. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ"Географический диктант" напишут во многих странах. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Международная образовательная акция «Географический диктант» пройдет 11 ноября в БГУ, сообщает Белгосуниверситет. Основная цель диктанта - оценка уровня географической грамотности белорусов. Участие в диктанте бесплатное. При этом для прохождения диктанта на географическом факультете БГУ необходимо зарегистрироваться.

К слову, не только в Минске, но и в других областных городах – Могилеве, Бресте, Гомеле, Витебске - можно будет проверить свои географические знания. Результаты выполненных работ станут известны 15 ноября. С ними можно будет ознакомиться на сайте «Географического диктанта».

СПРАВКА «КП»

Впервые «Географический диктант» прошел в 2015 году в России. Его организатор - Русское географическое общество. Акция получила международный статус, так как в ней приняло участие более 260 тысяч человек из разных стран. А в Москве центральной площадкой проведения диктанта стало Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова.

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