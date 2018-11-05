В Калинковичском районе трое молодых сельчан напали на семейную пару и их соседа

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-05T18:26:39+03:00

Преступники избили мужчину и его соседа во дворе, а затем взломали дверь в дом и напали на его жену. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В минувшие выходные в Калинковичском районе совершено жестокое нападение на жителей агрогородка Юровичи, информируют в УСК Гомельского областного исполкома.

Сообщается, что трое молодых мужчин организовали ОПГ, чтобы убить своих односельчан. Ночью с 3 на 4 ноября преступники (25, 20 и 17-летний мужчины) пришли к частному дому местного жителя, чтобы убить его вместе с супругой. Но мужчина оказался во дворе вместе с соседом, злоумышленники сильно избили 38-летнего хозяина и его 45-летнего соседа. Затем сломали входную дверь и напали на 33-летнюю супругу пострадавшего.

Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь – сельчан доставили в ближайшую больницу. Однако вечером 4 ноября сосед супружеской пары все же скончался от полученных травм. Второй сельчанин с женой до сих пор – в больнице с повреждениями различной тяжести.

Подозреваемых в нападении уже задержали, с ними работают следователи, дело на личном контроле начальника УСК Гомельщины. Все трое фигурантов уже совершали уголовные преступления.