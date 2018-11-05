Белорусы стали пить меньше, но чаще выбирают крепкий алкоголь, а европейцы – слабоалкогольные напитки

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-05T19:13:11+03:00

В Беларуси из-за злоупотребления алкоголем каждый год умирает около 20 тысяч человек. Фото: pixabay.com.

Наша страна опустилась на несколько позиций в мировом рейтинге потребления алкоголя

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В Европе стало снижаться потребление алкоголя, но во всем мире этот показатель сохраняет стабильность с 2010 года, рассказал на пресс-конференции Батыр Бердыклычев, глава странового офиса ВОЗ в Беларуси, сообщает sb.by.

Как сообщалось на нью-йоркской Генассамблее ООН в сентября, эта проблема не теряет актуальности: только в 2016 году от злоупотребления алкоголем умерли более 3 миллионов людей.

В Беларуси же за последние 8 лет потребление алкоголя снизилось.

– Беларусь, по оценочным данным, потеряла лидерство в этом вопросе и сейчас спустилась на 27 место в мире и 23 – в Европе по потреблению алкоголя на человека. Эти цифры подтвердили и данные ВОЗ и национальные специалисты (сотрудники Минздрава и Нацстата). Единственный минус, что европейцы предпочитают слабоалкогольные напитки, а жители Беларуси (49 %) выбирают крепкий алкоголь, – объяснил Батыр Бердыклычев.

И добавил, что по данным ВОЗ в Беларуси ежегодно из-за злоупотребления алкоголем умирают около 20 тысяч граждан.