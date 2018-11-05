На Гомельщине задержали наркокурьеров, которые оставили больше 330 закладок

СЕГОДНЯ 19:54 2018-11-05T19:54:28+03:00

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Правоохранители раскрыли сеть каналов продажи наркотических веществ, сообщают в УВД Гомельского облисполкома.

26-летний житель Мозыря через интернет-магазина получил партию психотропов, для фасовки наркотиков снял отдельную квартиру и гараж в Мозыре, купил весы, упаковку и изоленту. Сначала «миннер» (Ред.: так называют себя наркокурьеры) делал закладки в своем городе, затем взял «заказы» в области. Подключил к «работе» 20-летнего приятеля с авто, а потом нашел и 24-летнего подельника для закладок в Светлогорске и Жлобине. «Мины» преступники оставляли в райцентрах и Гомельском районе.

Преступник купил весь необходимый для преступной деятельности инвентарь. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Днем 1 октября все трое попались в лесу близ деревни Солонская Корма. На квартире и в гараже, где работали фасовщики найден «богатый ассортимент» психотропов: мефедрон, фенамин, Альфа-PVP, гашиш и марихуана. Весь «товар» направлен на экспертизу, которая установит вид наркотиков и общий вес. Изъяты мобильники наркокурьеров, «Мерседес-Бенц» Е-270 и 900 евро. Еще оперативники обнаружили свыше 330 оставленных закладок.