Белпочта: Пенсии за 7 ноября выплатят досрочно

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-05T20:16:28+03:00

В Беларуси уже начали выдавать пенсионные выплаты за День Октябрьской Революции

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В понедельник, 5 ноября, стартовали первые выплаты пенсий за праздничный день, 7 ноября, сообщает пресс-служба «Белпочты».

Досрочные выплаты пенсионных пособий, которые совпали с красным днем календаря, первыми стали получать жители двух областных центров и столицы. Так пенсии за 7 ноября начали выдавать в Минске, Витебске и Могилеве.

Во вторник, 6 ноября, пенсионные пособия выплатят во всех отделениях Брестчины, Витебщины, Гомельщины, Гродненщины, Минщины и Могилевщины. А вот в среду, в День Октябрьской Революции, все почтовые отделения будут закрыты. Работать в этот день будут лишь специальные дежурные отделения, об их режиме работы можно узнать по справочному номеру «Белпочты» – 154.

Напомним, с 1 ноября в Беларуси выросли пенсионные выплаты. И теперь трудовая пенсия составляет до 388,1 белорусского рубля в среднем, а средний показатель пенсии «по возрасту» – 394 рубля