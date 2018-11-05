Под Брестом ищут водителя, который насмерть сбил 29-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 20:49 2018-11-05T20:50:16+03:00

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Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 ноября, в Брестском районе, сообщают в Госавтоинспекции Брестчины.

Примерно в 20.00 часов в деревне Братылово в одном направлении по улице Трудовой двигались молодой сельчанин и легковое авто. Водитель сбил 29-летнего пешехода и скрылся на своем авто с места ДТП. От полученных травм мужчина, который оказался жителем деревни Большие Косичи, скончался на месте аварии.

Водитель объявлен в розыск, в ГАИ устанавливают его личность, а также марку авто на котором он передвигался и совершил ДТП. Если вам что-либо известно по данному инциденту сообщите в милицию.

К слову, «Комсомолка» сообщала о похожем происшествии, которое произошло в Ошмянах в субботу, 3 ноября. Пьяный водитель сбил пенсионерку, скрылся с места ДТП, а затем спровоцировал еще одну аварию.