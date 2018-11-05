2018-11-05T21:16:55+03:00
Общество

Фотофакт. В Могилеве в ноябре проснулись майские жуки

Жительница областного центра опубликовала в соцсетях фото – подтверждение фенологической аномалии
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жуки обычно просыпаются в марте или апреле, когда почва прогреется до 9-13 градусов. Фото: соцсети.Жуки обычно просыпаются в марте или апреле, когда почва прогреется до 9-13 градусов. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Непривычное природное явление наблюдают в середине осение жители Могилева. В начале ноября 2018 года в областном центре появились… майские жуки, которых в это время года в наших широтах быть не должно.

«Майский жук в ноябре, или глобальное потепление?» – недоумевает пользователь, разместивший фото в сообществе «МОГИЛЁВ real».

На ладошке девушки самый обычный майски жук, но в необычное время. Комментируя фото, могилевчане сокрушались по поводу экологии и подтверждали, что тоже «на днях видели майских жуков в городе».

Как говорят специалисты, «в заблуждение» майского жука может ввести аномально теплая погода. И в зависимости от географической широты лет жуков обычно происходит с середины апреля до конца июня. Это зависит от температуры почвы, которая должна прогреться хотя бы до 9 – 13 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Курс валют в Беларуси на 5 ноября: доллар догоняет евро
Под Брестом ищут водителя, который насмерть сбил 29-летнего пешехода
Белпочта: Пенсии за 7 ноября выплатят досрочно
На Гомельщине задержали наркокурьеров, которые оставили больше 330 закладок
Белорусы стали пить меньше, но чаще выбирают крепкий алкоголь, а европейцы – слабоалкогольные напитки
В Калинковичском районе трое молодых сельчан напали на семейную пару и их соседа
«Географический диктант» в Беларуси пройдет 11 ноября
В Минске нашли пропавшего подростка
На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли пенсионерка и ее сын
Под Барановичами водитель «Пежо» сбил дежурного по железнодорожному переезду
В Минске студента ограбил безработный
Изнасиловал и ударил ножом в шею: за убийство 14-летней мужчину будут судить спустя 19 лет