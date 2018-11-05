Фотофакт. В Могилеве в ноябре проснулись майские жуки

СЕГОДНЯ 21:16 2018-11-05T21:16:55+03:00

Жуки обычно просыпаются в марте или апреле, когда почва прогреется до 9-13 градусов. Фото: соцсети.

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Непривычное природное явление наблюдают в середине осение жители Могилева. В начале ноября 2018 года в областном центре появились… майские жуки, которых в это время года в наших широтах быть не должно.

«Майский жук в ноябре, или глобальное потепление?» – недоумевает пользователь, разместивший фото в сообществе «МОГИЛЁВ real».

На ладошке девушки самый обычный майски жук, но в необычное время. Комментируя фото, могилевчане сокрушались по поводу экологии и подтверждали, что тоже «на днях видели майских жуков в городе».

Как говорят специалисты, «в заблуждение» майского жука может ввести аномально теплая погода. И в зависимости от географической широты лет жуков обычно происходит с середины апреля до конца июня. Это зависит от температуры почвы, которая должна прогреться хотя бы до 9 – 13 градусов.