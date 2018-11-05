2018-11-05T21:45:05+03:00
Экономика

Курс валют в Беларуси на 5 ноября: доллар догоняет евро

«Зеленые» подорожали, а евро и российский рубль потеряли в цене
Надежда БУТОВИЧ
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Доллары после торгов 5 ноября стали стоить больше.Доллары после торгов 5 ноября стали стоить больше.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Белорусской валютно-фондовой бирже сообщают об изменившемся валютном курсе после торгов инвалютами в понедельник, 5 ноября.

Из трех основных валют белорусской «денежной корзины» не удивил только евро, а вот российский рубль продемонстрировал резкий спад, в то время как «зеленые» пошли в рост.

В итоге доллар стал дороже на 0,66 копейки и достиг 2,1237 белорусского рубля за один «зеленый». Таким образом, доллару, чтобы сравняться по стоимости с евро, нужно «потяжелеть» еще на 0,2946 белорусского рубля.

Ведь европейская валюта после торгов потеряла в цене ровно 0,24 копейки, и теперь за один евро дают 2,4183 рубля. Сотня российских рублей стала «легче» на 1,42 копейки и стала стоить 3,2131 белорусского рубля.

На таком уровне установились валютные курсы после торгов на БВФБ.

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