Последний день понтонной переправы через Припять: с марта через нее проехало более полумиллиона авто

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-06T09:35:03+03:00

Новый мост построили, как и потребовал президент, к 7 ноября

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Понтонную переправу, которую навели между Житковичами и Туровом в марте 2018 года, демонтируют. За это время через Припять проехало более 500 тысяч машин.

- Начиная с марта 2018 года ею воспользовались более полумиллиона транспортных средств, - делится статистикой МЧС.

Напомним, понтонная переправа временно заменила треснувший мост через реку. Пролет моста провис почти на полметра - движение по нему сделалось опасным даже для пешеходов. ЧП произошло в декабре 2017-го. И если бы не понтоны, жителям региона пришлось бы делать крюк в 300 километров, чтобы попасть на другой берег Припяти - иных путей пересечь реку нет.

Зимой сотрудники МЧС перевозили людей на катерах. Таким способом на тот берег переправилось более 45 тысяч человек, из которых свыше тысячи - дети. В это время на реке работал ледокол.

Старый мост взорвали. Президент приказал построить новый мост взамен старого в кратчайшие сроки - до 7 ноября 2018. Задача выполнена - Александр Лукашенко завтра приедет на его открытие.