В Беларуси завершено расследование дела о наркомагазинах - в нем 37 обвиняемых

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-06T10:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По материалам следствия, два крупных интернет-магазина работали в Беларуси как подразделения международных преступных организаций, которые занимаются сбытом наркотиков. С 2016 по 2017 год в работу с наркоструктурами втянулись более 30 человек.

Наркомагазины работали по принципу обычных магазинов - в них устраивались акции и распродажи, чтобы привлечь новых покупателей. Товар поставлялся через закладки.

Один из таких магазинов в ходе расследования удалось закрыть. Руководители обоих площадок установлены, но пока не задержаны.

Наркотики поставлялись из Украины и России.

- Среди обвиняемых - 36-летний гражданн России, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для дальнейшего распространения обоими магазинами. Также украинскими правоохранителями по запросу белорусской стороны задержан поставщик, который неоднократно перевозил запрещенные вещества в нашу страну с территории Украины, - комментирует Следственный комитет.

Наркотики поставлялись из Украины и России. Фото: Следственный комитет.

Средний возраст обвиняемых - 27 лет, среди них есть одна женщина. Восемь человек - с высшим образованием, 11 уже были судимы, в том числе за преступления, связанные с наркотиками.

В ходе расследования из тайников были изъяты более 7 кг запрещенных веществ.